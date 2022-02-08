Водителя автобуса признали виновным в смертельном ДТП под Калининградом

Водителя рейсового автобуса в Калининграде признали виновным в смертельном ДТП. Авария унесла жизни шести человек. Об этом сообщило ИА НСН.

ДТП произошло 27 сентября 2020 года. Мужчина превысил допустимую скорость во время движения по встречной полосе, из-за чего произошло столкновение с грузовиком.

В результате 67-летнего водителя приговорили к пяти годам заключения в колонии-поселении. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц.