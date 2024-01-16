Происшествия 16 января 2024, 15:52 Водителя автобуса, который вытолкал из салона пенсионерку в Комсомольске-на-Амуре, осудили на 2,5 года

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Суд Комсомольска-на-Амуре приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы водителя маршрутного автобуса, который вытолкал из салона пожилую пассажирку из-за якобы неприятного запаха. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, водителю помогала кондуктор, которая посоветовала пенсионерке помыться, прежде чем садиться в общественный транспорт.

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Отмечается, что 64-летний водитель будет отбывать свое наказание в исправительной колонии строгого режима.