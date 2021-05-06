Водителя аретовали за ДТП с пенсионером в Санкт-Петербурге

Водителя отправили в СИЗО за то, что он сбил пешехода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Его вынесло за пределы проезжей части, где он сбил пешехода. Пострадавший пенсионер получил серьезные травмы. Медицинское освидетельствование водитель проходить отказался.

Виновника ДТП заключили под стражу, несмотря на протесты его адвоката.