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    01 февраля 2021, 12:36

    Водителя арестовали после ДТП с 12 погибшими в Самарской области

    Екатерина Шамина

    В Самаре суд арестовал водителя грузовика после ДТП с 12 погибшими. Ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, он проведет в СИЗО.
    Водителя арестовали после ДТП с 12 погибшими в Самарской области

    По основной версии следствия, подозреваемый при движении по трассе допустил занос прицепа, который врезался в несколько легковых автомобилей и микроавтобус, ехавший по встречной полосе. Об этом сообщило РИА ФАН.

    В результате ДТП погибли 12 человек, еще 13 госпитализировали, 11 из них в тяжелом состоянии.

    Авария произошла в Самарской области 29 января, на 873-м километре трассы М5 «Урал», в районе населенного пункта Заборовка, примерно в 180 километрах западнее Самары.

    Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen с пассажирами.

    На водителя грузовика завели уголовное дело по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследованием занимается главное управление СК России.