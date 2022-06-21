Водители заметили разрушение моста через реку Сакмара в Оренбурге

Мост через реку Сакмара в Оренбурге постепенно разрушается. От бордюра уже можно отрывать куски руками, а на самой проезжей части появился провал. Об этом сообщил orb56.ru.

Мост расположился на проспекте Братьев Коростелевых. На протяжении нескольких лет он продолжает разрушаться. Уже сейчас на дороге можно заметить множество трещин и выбоин, а на местах швов асфальт и вовсе отсутствует. Несколько лет назад с моста уже обвалился 30-метровый участок пешеходного ограждения. Сооружение представляет опасность как дл пешеходов, так и для водителя, однако ремонтых работ, судя по официальным документам, в ближайшее время ждать не стоит.