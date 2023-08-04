04 августа 2023, 19:21
Водители устроили перестрелку в центре Москвы
МВД Москвы: дорожный конфликт с перестрелкой произошел в центре столицы
Дорожный конфликт, в ходе которого один из водителей начал стрельбу, произошел на Моховой улице в центре столицы. Об этом «360» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Как пояснили в ведомстве, по предварительным данным, два водителя начали словесно препираться. Один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента и его машину.
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Полицейский задержал стрелявшего. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Оружие у него изъяли.
«Пострадавший направлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе МВД.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело по статье за хулиганство против мужчины, который угрожал водителю иномарки пистолетом, а потом бросил в салон автомобиля страйкбольную гранату.
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Москва 2023
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