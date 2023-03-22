Происшествия 22 марта 2023, 14:10 Водители устроили драку на улице во Владивостоке

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Во Владивостоке местные жители запечатлели на камеры видеорегистраторов драку, которую устроили прямо на проезжей части на улице Фонтанной автомобилисты. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

В результате случившегося на дороге образовался небольшой затор. Водители других машин были вынуждены стоять в ожидании, пока автомобилисты завершат свои разборки и освободят дорогу.

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Чем именно закночилась драка, не сообщается. Лишь известно, что сотрудники полиции к решению конфликта не привлекались.

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