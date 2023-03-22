22 марта 2023, 14:10
Водители устроили драку на улице во Владивостоке
Во Владивостоке местные жители запечатлели на камеры видеорегистраторов драку, которую устроили прямо на проезжей части на улице Фонтанной автомобилисты. Об этом написал сайт vostokmedia.com.
В результате случившегося на дороге образовался небольшой затор. Водители других машин были вынуждены стоять в ожидании, пока автомобилисты завершат свои разборки и освободят дорогу.
Реклама
Чем именно закночилась драка, не сообщается. Лишь известно, что сотрудники полиции к решению конфликта не привлекались.
Реклама
Драки
Владивосток
Реклама
Реклама