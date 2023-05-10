Происшествия 10 мая 2023, 17:36 Водители устроили драку из-за попытки автомобилиста объехать пробку по обочине в Нижегородской области

Читать 360tv в

В Володарском районе Нижегородской области водители устроили драку из-за попытки одного из автомобилистов объехать затор по обочине. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на соцсети.

В районе дороги к поселку Старая Сейма образовалась пробка, водитель легкового автомобиля решил не тратить свое время и объехать ее по обочине. Такой маневр разозлил остальных участников дорожного движения, между водителями завязалась драка.

Реклама

Отмечается, что участие в потасовке приняли пять автомобилистов.