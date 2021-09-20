Водители такси в Перми начали бесплатно развозить студентов с места стрельбы

Пермские таксисты останавливаются около университета, где накануне произошла стрельба, и предлагают студентам уехать с места происшествия бесплатно. Таким образом, они хотят оказать помощь учащимся. Об этом с место событий рассказал корреспондент РИА «Новости».

Уточняется, что к зданию подъезжают не только такси с опознавательными знаками. Помощь в развозе предлагают водители частных автомобилей. Они забирают сразу по несколько человек.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что один из студентов открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате происшествия погибли восемь человек. Подозреваемый при задержании был ранен.