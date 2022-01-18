18 января 2022, 15:15
Водители такси не поделили дорогу в Выборгском районе Санкт-Петербурга
ДТП с участием двух автомобилей такси произошло утром 18 января на 1-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом написала группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы происшествия сообщили, что у автомобиля марки Hyundai помято левое крыло. Кроме того, на дороге разбросаны части его кузова, сообщили «Невские новости».
Что стало причиной аварии, не утоняется. Также нет информации о пострадавших.