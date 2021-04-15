Водители сбили двоих детей в Волгоградской области

Накануне в Волгоградской области водители автомобилей дважды за один день сбили детей.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону, оба ДТП случились в городе-спутнике Волгограда Волжский.

На улице Пушкина около полудня грузовик ГАЗ-3302 при езде задним ходом по тротуару наехал на маму с шестилетней девочкой.

Около 17 часов уже на улице Оломоуцкой Skoda Rapid под управлением 64-летнего водителя сбила десятилетнего школьника. Он переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Детей госпитализировали.