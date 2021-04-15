15 апреля 2021, 19:54
Водители сбили двоих детей в Волгоградской области
Накануне в Волгоградской области водители автомобилей дважды за один день сбили детей.
Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону, оба ДТП случились в городе-спутнике Волгограда Волжский.
На улице Пушкина около полудня грузовик ГАЗ-3302 при езде задним ходом по тротуару наехал на маму с шестилетней девочкой.
Около 17 часов уже на улице Оломоуцкой Skoda Rapid под управлением 64-летнего водителя сбила десятилетнего школьника. Он переходил дорогу не по пешеходному переходу.
Детей госпитализировали.