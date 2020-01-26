Водители с детьми застряли на трассах в Оренбуржье из-за снега. Их спасали всю ночь

Ночь с 25 на 26 января выдалась непростой для оренбургских спасателей. Трассы замело снегом, из-за чего многие водители застряли на дорогах или попали в аварии. Спасатели выезжали на помощь 15 раз, к счастью, никто не пострадал.

«Силы и средства Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС реагировали на происшествия 15 раз, оказывая людям помощь в различных ситуациях», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Также девять раз выезжали дорожные службы, которые решали проблему с пробками, вытаскивали застрявшие в снегу автомобили.

Одними из нуждающихся в помощи оказались четыре человека. В ночь на 26 января они ехали на «УАЗе» и потерялись рядом с селом Карабутак. Эмчеэсники отправились на их поиски, но водитель все же сам смог найти дорогу.

После полуночи около села Зиянчурино в кювет съехала машина с четырьмя людьми. Спасатели вытащили автомобиль из сугроба и разместили людей в пожарной части пока не наступило утро. Также ночью потребовалась помощь застрявшему в снегу автомобилю Chevrolet Niva. В салоне были двое взрослых и трое детей. Всех удалось спасти, а позже пассажиров и водителя забрали родственники.

В МЧС напомнили, что во время плохой погоды нужно не забывать о правилах безопасности на дорогах, а лучше не выезжать за пределы своих населенных пунктов.