Происшествия 10 ноября 2022, 11:02 Водители Ростова-на-Дону пожаловались на женщину, которая бросалась на автомобили

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В Ростове-на-Дону автомобилисты пожаловались на женщину, которая бросалась на мимо проезжающие автомобили. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

В районе улицы 13-я Залповая неизвестная останавливала машины и спрашивала, почему водители здесь ездят.

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«Странная женщина бросается под колеса автомобилей, бьет по зеркалам и предъявляет претензии, что якобы никому нельзя передвигаться по ее улице», — написал ростовчанин в соцсетях.

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