10 ноября 2022, 11:02
Водители Ростова-на-Дону пожаловались на женщину, которая бросалась на автомобили
В Ростове-на-Дону автомобилисты пожаловались на женщину, которая бросалась на мимо проезжающие автомобили. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
В районе улицы 13-я Залповая неизвестная останавливала машины и спрашивала, почему водители здесь ездят.
Реклама
«Странная женщина бросается под колеса автомобилей, бьет по зеркалам и предъявляет претензии, что якобы никому нельзя передвигаться по ее улице», — написал ростовчанин в соцсетях.
Реклама
Машины
Реклама
Реклама