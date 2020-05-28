Водители помогли утятам найти маму на КАД в Санкт-Петербурге

Сначала очевидцы события подумали, что автомобили столкнулись, а их владельцы теперь ждут инспекторов. Однако спустя некоторое время разглядели, что люди ловят утят, которые остались на дороге.

Мужчина складывал птенцов в сумку к девушке, а позже она отошла на обочину и отпустила утят в безопасном месте. Все это время рядом была обеспокоенная мама-утка.