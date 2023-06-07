Происшествия 07 июня 2023, 15:32 Водители иномарок врезались в задние магазина в Краснодаре

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 6 июня на пересечении улиц 2-я линия Нефтяников и Лузана в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу УМВД России по городу.

Водитель Nissan не уступил дорогу Range Rover, который двигался по главной полосе. В результате столкновения обе иномарки отбросило в здание магазина.

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Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку.