Водители фуры и грузовика погибли в ДТП в Тульской области

В Тульской области в результате столкновения фуры и грузовика погибли оба водителя.

По сообщению газеты БЕЛ.RU, авария произошла накануне ранним утром на автотрассе рядом с поселком Велье-Никольское. По неустановленной причине водитель грузового автомобиля марки Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Volvo. Оба мужчины, управлявшие автомобилями, погибли на месте. Причины аварии выясняются.