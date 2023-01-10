Происшествия 10 января 2023, 15:27 Водители фур столкнулись с проблемами на дорогах из-за непогоды в Ростове-на- Дону

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В Ростове-на-Дону водители фуры стали застревать на дорогах из-за сильных заморозков. Обледеневшие дороги не дают возможности быстро передвигаться, написал сайт rostovgazeta.ru.

«На улице Рыльского застрял КамАЗ, самостоятельно водитель вытащить его не смог. Вы представляете, что тут происходит с легковыми автомобилями?», — сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте».

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Синоптики сообщают, что холодная погода с минусовой температурой будет сохраняться в городе до 13 января.

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