Происшествия 29 января 2024, 08:46 Водители двух BMW устроили дрифт в центре Уфы, один из них попал в ДТП Устроивший дрифт в центре Уфы водитель BMW попал в ДТП РИА «Новости»

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Водители двух белых BMW устроили дрифт на улице Карла Маркса в Уфе. Видео поездки появилось в Сети накануне, а в понедельник, 29 января, на него отреагировали власти.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в Telegram-канале написал, что такие маневры нужно демонстрировать на специально оборудованных трассах, а не в городе.

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«Водителей прошу соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизни других участников дорожного движения!» — добавил он.

На опубликованных кадрах водители выполняют опасные маневры, все это снимается на камеру. В какой-то момент один из них не справился с управлением и врезался в железный забор. Информации о пострадавших в аварии не привели.

Ранее в Находке произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего погибли два человека.