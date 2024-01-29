29 января 2024, 08:46
Водители двух BMW устроили дрифт в центре Уфы, один из них попал в ДТП
Устроивший дрифт в центре Уфы водитель BMW попал в ДТП
Водители двух белых BMW устроили дрифт на улице Карла Маркса в Уфе. Видео поездки появилось в Сети накануне, а в понедельник, 29 января, на него отреагировали власти.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в Telegram-канале написал, что такие маневры нужно демонстрировать на специально оборудованных трассах, а не в городе.
Реклама
«Водителей прошу соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизни других участников дорожного движения!» — добавил он.
На опубликованных кадрах водители выполняют опасные маневры, все это снимается на камеру. В какой-то момент один из них не справился с управлением и врезался в железный забор. Информации о пострадавших в аварии не привели.
Ранее в Находке произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего погибли два человека.
ДТП
Уфа
Водители
BMW
Реклама
Реклама