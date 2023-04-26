26 апреля 2023, 16:11
Водители автобусов устроили драку на одной из остановок во Владивостоке
Во Владивостоке на одной из остановок подрались водители общегородских автобусов. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на очевидцев.
Первоначально мужчины начали размахивать кулаками прямо в салоне транспортного средства, пока один из них не выкинул другого на улицу.
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Драка закончилась после того, как пенсионерка пригрозила вызвать полицию, а молодой человек, ставший свидетелем конфликта, смог разнять водителей. Причины, по которым повздорили мужчины, неизвестны.
Драки
Владивосток
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