Происшествия 26 апреля 2023, 16:11 Водители автобусов устроили драку на одной из остановок во Владивостоке

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Во Владивостоке на одной из остановок подрались водители общегородских автобусов. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на очевидцев.

Первоначально мужчины начали размахивать кулаками прямо в салоне транспортного средства, пока один из них не выкинул другого на улицу.

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Драка закончилась после того, как пенсионерка пригрозила вызвать полицию, а молодой человек, ставший свидетелем конфликта, смог разнять водителей. Причины, по которым повздорили мужчины, неизвестны.