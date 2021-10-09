Водители автобуса и троллейбуса подрались из-за конкуренции в Саратове

Водитель пассажирского автобуса в Саратове подрался с водителем троллейбуса из-за конкуренции в борьбе за пассажиров. В итоге руководство «Саратовгорэлектротранса» решило заявить о нарушении в правоохранительные органы. О произошедшем рассказали в пресс-службе саратовской мэрии.

«Водитель автобусного маршрута № 11 избил водителя троллейбуса на почве конкурентной борьбы за пассажиров. Конфликт произошел в районе делового центра „Навигатор“. Руководство МУПП „Саратовгорэлектротранс“ (СГЭТ) по факту избиения работника обратилось с заявлением в полицию», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

Подробности случившегося также привели в мэрии. Сначала завязалась перепалка, а потом водитель автобуса через открытое окно ударил коллегу из троллейбуса № 5по лицу. В итоге мужчине понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу.

Как уточнили в СГЭТ, маршруты этого транспорта действительно очень сильно друг друга дублируют. «Работники частных предприятий считают городской электрический транспорт конкурентами и пытаются любыми средствами обслужить большее число пассажиров», — говорится в сообщении.