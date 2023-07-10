Происшествия 10 июля 2023, 17:12 Водителей такси обвинили в краже 100 тыс рублей в аэропорту Новосибирска

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Два таксиста-мигранта накануне украли у 34-летнего жителя Томска более 100 тысяч рублей в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По информации ведомства, подозреваемые выбирали пьяных клиентов, узнавали у них PIN-коды от банковских карт и забирали деньги на свои нужды.

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Следствие предполагает, что подозреваемые могли пользоваться преступной схемой минимум пять раз. В настоящий момент мужчины находятся под стражей.