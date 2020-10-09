09 октября 2020, 15:33
Водителей, сбивших школьников, начали искать в Новосибирске
Две аварии произошли в Новосибирске в разных местах. Пострадали школьники. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
В первом ДТП была сбита 14-летняя девушка, которая переходила дорогу в пешеходной зоне. Она попала в больницу с сотрясением мозга.
Во втором множественные ушибы получил 12-летний мальчик. Он также переходил дорогу по пешеходному переходу.
В обоих случаях водители скрылись с места происшествия. ГИБДД разыскивает их.