Эксклюзив 28 ноября 2023, 19:41 Водителей эвакуировали из-за пожара в Северо-Западном тоннеле Источник «360»: в Северо-Западном тоннеле после возгорания эвакуировали людей пресс-служба Дептранса Москвы

Читать 360tv в

В Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар. Источник «360» сообщил, что водителей эвакуировали.

«Идет эвакуация водителей из транспортного тоннеля. Дым распространяется в сторону Крылатской улицы», — рассказал собеседник.

Реклама

Загорелся моторный отсек легкового автомобиля Nissan, уточнил источник. Пламя уже удалось потушить, однако сложность была в том, что спасателям пришлось добираться к очагу возгорания пешком. Обошлось без пострадавших.

В Дептрансе сообщили, что из-за пожара движение в сторону области перекрыли. Водителям рекомендовали ехать в объезд.

Ранее неизвестный в камуфляже поджег машину на Каширском шоссе. Огонь успел повредить колесо и подкрылок, но никто не пострадал.