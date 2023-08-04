Происшествия 04 августа 2023, 16:44 Водитель загоревшейся фуры погиб на трассе между Челябинском и Екатеринбургом

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Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. Там опрокинулась и загорелась фура. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария случилась днем, 4 августа, на 89-м километре автодороги. Там столкнулись четыре машины, в результате чего опрокинулась фура. Ее охватило пламя, в пожаре погиб водитель грузовика.

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На место прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Движение организовали по правой полосе.