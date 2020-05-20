Водитель задавил утку и утят на дороге в Великом Новгороде

По словам обвиняемого, он не увидел птиц на дороге из-за того, что отвлекся на телефон. Водитель уехал с места происшествия, но вернулся, когда узнал о случившемся. Он признал свою вину и готов возместить причиненный ущерб.

Четыре погибших утенка обойдутся нарушителю в 2400 рублей. Сотрудники полиции также выпишут ему штраф за оставление места ДТП.