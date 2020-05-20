20 мая 2020, 12:43
Водитель задавил утку и утят на дороге в Великом Новгороде
Мужчина из Великого Новгорода отвлекся на телефон, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser. Он не заметил утку с утятами на дороге и задавил птиц. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на местное управление ГИБДД.
По словам обвиняемого, он не увидел птиц на дороге из-за того, что отвлекся на телефон. Водитель уехал с места происшествия, но вернулся, когда узнал о случившемся. Он признал свою вину и готов возместить причиненный ущерб.
Четыре погибших утенка обойдутся нарушителю в 2400 рублей. Сотрудники полиции также выпишут ему штраф за оставление места ДТП.