Происшествия 11 января 2024, 17:06 Водитель за рулем ВАЗ-2104 скончался во время ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края

Читать 360tv в

Авария со смертельным исходом произошла накануне на пересечении улицы Коммунистической и переулка Ильича в станице Старотитаровской Краснодарского края. Об этом написала «Кубань 24».

Мужчина за рулем ВАЗ-2104 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Toyota.

Реклама

В результате происшествия 61-й водитель отечественного авто скончался в больнице. В аварии также пострадала 65-летняя пассажирка ВАЗа.