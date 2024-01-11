11 января 2024, 17:06
Водитель за рулем ВАЗ-2104 скончался во время ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края
Авария со смертельным исходом произошла накануне на пересечении улицы Коммунистической и переулка Ильича в станице Старотитаровской Краснодарского края. Об этом написала «Кубань 24».
Мужчина за рулем ВАЗ-2104 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Toyota.
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В результате происшествия 61-й водитель отечественного авто скончался в больнице. В аварии также пострадала 65-летняя пассажирка ВАЗа.
ДТП
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