Происшествия 15 декабря 2022, 18:43 Водитель выжил после падения грузовика с моста в Волгограде

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Водитель грузовика смог выжить после падения автомобиля с 40-метровой высоты в Волгограде. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные заместителя руководителя отдела информации областного ГУ МВД Антона Корнаухова.

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Информация о падении грузовика поступила в 16:30. Автомобиль свалился с мостового перехода на Третьей Продольной. На место происшествия прибыли сотрудники органов, спасатели и медики. Водителю удалось выжить. Его пришлось извлекать из автомобиля, мужчина не смог выбраться самостоятельно. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.