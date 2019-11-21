«Водитель выскочил из машины с угрозами». Основатель Group-IB объяснил выстрелы в таксиста

Основатель Grоuр-IВ Илья Сачков, который подозревается в стрельбе по таксистам из газового пистолета, рассказал свою версию событий. По его словам, никакой пробки не было, и таксисты своими машинами просто перекрывали проезд. Кроме того, сам конфликт начал не он, а один из них.

Он рассказал, что ехал с водителем на деловую встречу к 15:00 в гостиницу Four Seasons, которая находится в центре Москвы. Чтобы попасть к входу, необходимо проехать по узкой улице, движение на которой достаточно легко перекрыть.

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«Вчера возле гостиницы Four Seasons в центре столицы — несколько десятков автомашин (без специальных “ желтых» номеров такси) перекрыли проезд — из-за чего образовалась пробка. Я приехал на встречу в 14:55, до отеля пошел пешком, проехать было невозможно, но и когда вышел из Four Seasons, в 16:38 такси все еще затрудняли проезд», — рассказал он «360».

Илья попросил метрдотеля разобраться в этой ситуации, на что получил отрицательный ответ. После этого Сачков направился к таксистам, и начал по очереди говорить каждому из них, чтобы они уезжали.

«Две машины уехали, остальные остались. Я подошел к водителю одного из такси и попросил не перекрывать проезжую часть. На это водитель выругался и посоветовал „проваливать“. На мою повторную просьбу не перегораживать проезд водитель выскочил из машины с угрозами», — пояснил Илья.

Сачков попросил водителя успокоиться и просто уехать, на что тот еще сильнее разозлился. Кроме того, к месту конфликта стали подходить другие таксисты. Тем временем собеседник перешел к активным действиям — он толкнул Сачкова и замахнулся кулаком.

«В этот момент я достал зарегистрированный газовый „Удар“, это не пистолет, а устройство дозированного аэрозольного распыления, и распылил газ в направлении нападавшего. Это остановило нападавших, газ не нанес им телесных повреждений», — рассказал подозреваемый.

После этого к месту подошли сотрудники полиции, и Илья написал заявление на нападавших, поскольку их действия представляли угрозу его жизни и здоровью.

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«Водитель такси после этого написал заявление на меня. Я надеюсь, что видеозапись инцидента расставит все по своим местам. На месте я снял несколько фото и видео, которые я при необходимости передам в полицию или выложу в паблик», — заключил Сачков.

В пресс-службе Group-IB «360» опровергли, что Илью Сачкова задержали.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в полицию поступило заявление от таксиста. Он рассказал, что стоял в пробке, когда к нему подошел мужчина, который требовал, чтобы он немедленно уехал. Когда таксист пояснил, что не может уехать из-за пробки, мужчина достал газовый пистолет и 2-3 раза выстрелил в него с близкого расстояния. Пострадавший таксист также отметил, что получил телесные повреждения.