Водитель вылетел из перевернувшейся машины на трассе в Кубани. Видео

Водитель автомобиля Honda во время проезда по городу Темрюк в Краснодарском крае не справился с управлением. Машина мужчины несколько раз перевернулась, а самого водителя выбросило из салона на несколько метров. Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, что иномарка обогнала ехавший впереди автомобиль и наехала на бордюр. От удара транспортное средство несколько раз перевернулось, но в конечном счете встало на колеса. Водитель пролетел несколько метров и упал на асфальт.

Как сообщил сайт kp.ru, авария произошла на улице Калинина. Глава отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД краевого главка МВД России Ирина Заватская сообщила, что мужчина ехал, не пристегнув ремень безопасности.

«Водитель вылетел через окно, получил травмы и был доставлен в ЦРБ Темрюка, где скончался», — сообщила представитель ведомства.

Заватская добавила, что в салоне находилась женщина-пассажир, которая заблаговременно пристегнулась перед поездкой. С травмами ее забрали в больницу, где ей занимаются врачи.