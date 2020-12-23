Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Петербурге. Видео

Автомобильная авария с участием трех машин произошла в Санкт-Петербурге. В результате удара водитель микроавтобуса вылетел через лобовое стекло.

Момент ДТП попал на камеры наблюдения — видео оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно, как одна легковая машина стоит на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. В это время микроавтобус начинает поворачивать налево, а в его правую сторону на большой скорости влетает другой легковой автомобиль.

В результате автобус развернуло, он отлетел в сторону первой машины. При этом водитель вылетел через лобовое стекло — судя по всему, он не был пристегнут за рулем.

Информации о пострадавших и погибших пока нет. На кадрах видно, что несколько человек смогли самостоятельно выйти из машин. При этом водитель, который вылетел на дорогу, двигался.