Водитель выбрался из искореженного в ДТП авто и сбежал

По данным издания, авария произошла ночью на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В результате столкновения микроавтобуса и легковушки травмы получила 34-летняя пассажирка.

Отмечается, что водителю удалось вылезти из разорванного в клочья авто и скрыться с места происшествия. Правоохранителям нашли его лишь спустя сутки. Он прятался у своего друга. По его словам, он потерял управление из-за того, что отвлекся на мобильник.