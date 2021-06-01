Водитель врезался в военный мемориал в Нижегородской области

В селе Чернуха Нижегородской области водитель врезался в мемориал, посвященный памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Нарушитель скрылся с места происшествия, но его уже нашли.

«По предварительной информации, 29 мая водитель не справился с управлением, совершил наезд на стелу и скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД по Арзамасскому району установили личность правонарушителя. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — передало РИА «Новости» слова представителя регионального МВД.

Неизвестно, получил ли водитель какие-либо травмы при столкновении. В отношении него сотрудники составили административные протоколы по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В Telegram-канале «Нижний № 1» появились фото поврежденной стелы. Но изначально жители думали, что ее испортили вандалы. Так как было нарушено освещение, а на полу валялись листы с именами солдат.