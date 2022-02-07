Водитель врезался в уличный фонарь и погиб в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону водитель врезался в опору освещения на улице Портовой. Мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе отдела пропаганды регионального ГИБДД.

Как сообщает rostovgazeta.ru, авария произошла 6 февраля примерно в 12:00 по московскому времени. За рулем седана Kia Rio был 56-летний мужчина. Он не справился с управлением и влетел в уличный фонарь.

Во время оказания первой медпомощи мужчина умер, не приходя в сознание. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.