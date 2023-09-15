Происшествия 15 сентября 2023, 02:38 Водитель врезался в толпу в Петербурге Пенсионер потерял сознание и въехал в толпу в Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина потерял создание за рулем автомобиля и въехал в толпу людей в Санкт-Петербурге. В результате травмы получили несколько человек, среди них ребенок, сообщил телеканал «78».

ДТП произошло на пересечении Красносельского и Таллинского шоссе. По предварительным данным, пенсионер ехал в машине с женой и семилетней внучкой и в какой-то момент потерял сознание. После этого автомобиль врезался в легковушку, от удара машину откинуло на толпу.

Реклама

Врачи госпитализировали с места аварии пешехода и пожилого мужчину. Ребенок получил травмы грудной клетки и челюсти. Сейчас правоохранители устанавливают причины дорожного происшествия.

Похожий случай произошел на съезде с Троицкого моста. Водитель не справился с управлением и протаранил толпу людей. В результате аварии пострадали три человека.