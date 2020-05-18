Водитель врезался в памятник в Краснодаре, скрываясь от полиции

Полиция остановила автовладельца на улице Октябрьской. Во время проверки документов 20-летний водитель пытался скрыться от правоохранителей. На улице Северной парень не справился с управление и врезался в памятник около Вечного огня.

На правонарушителя составили три протокола. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и административный арест на срок до 15 суток.