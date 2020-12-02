Водитель врезался в памятник на Братской могиле под Калининградом и скрылся

По данным информагентства, авария произошла под Славском. «Дни.ру» рассказали, что водитель не справился с управлением и врезался в памятник.

«Сам 30-летний водитель не пострадал и сразу эвакуировал машину, как выяснилось тщательно запрятав ее в промзоне, где и обнаружили иномарку сотрудники ГИБДД», — добавила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.

Отмечается, что автомобилисту выписали протоколы за управление машины без документов и оставление места аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.