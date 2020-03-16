    16 марта 2020, 19:32

    Водитель врезался в ограждение и скончался на месте ДТП во Владивостоке

    Редакция сайта 360°

    Во Владивостоке на улице Маковского случилось смертельное ДТП. Водитель, управлявший Honda Insight, въехал в леерные ограждения. Мужчина скончался на месте, сообщил сайт vostokmedia.com.

    35-летний местный житель не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате полученных телесных повреждений он скончался до приезда медиков. В ГИБДД установили, что водитель сел за руль без прав. Проводится проверка.