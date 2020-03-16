16 марта 2020, 19:32
Водитель врезался в ограждение и скончался на месте ДТП во Владивостоке
Во Владивостоке на улице Маковского случилось смертельное ДТП. Водитель, управлявший Honda Insight, въехал в леерные ограждения. Мужчина скончался на месте, сообщил сайт vostokmedia.com.
35-летний местный житель не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате полученных телесных повреждений он скончался до приезда медиков. В ГИБДД установили, что водитель сел за руль без прав. Проводится проверка.