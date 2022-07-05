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    05 июля 2022, 18:50

    Водитель врезался в дерево рядом со Ставрополем

    Редакция сайта 360

    Возле Ставрополя водитель не справился с управлением и протаранил дерево. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

    По данным издания, водитель иномарки Skoda Rapid ехал в сторону хутора Грушевый и врезался в дерево, не справившись с управлением. В результате он получил перелом руки. Отмечается, что автомобилист 15 раз попадался на превышении скорости и не оплачивал штрафы. Правоохранители проводят проверку.