Водитель врезался в дерево рядом со Ставрополем

Возле Ставрополя водитель не справился с управлением и протаранил дерево. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

По данным издания, водитель иномарки Skoda Rapid ехал в сторону хутора Грушевый и врезался в дерево, не справившись с управлением. В результате он получил перелом руки. Отмечается, что автомобилист 15 раз попадался на превышении скорости и не оплачивал штрафы. Правоохранители проводят проверку.