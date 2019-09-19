Водитель Volvo сбил пешехода в Петербурге и скрылся
Водитель за рулем белого Volvо сбил пешехода на Чкаловском проспекте в Санкт-Петербурге и скрылся. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на источник правоохранительных органах.
ДТП произошло 19 сентября на Чкаловском проспекте. Водитель Volvo сбил пешехода, но останавливаться не стал. Напротив, он набрал скорость и направился в сторону Каменноостровского проспекта. Номер его машины разослали по всем нарядам ДПС.
Пострадавший получил травмы средней тяжести.