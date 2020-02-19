Водитель Volkswagen сбил ребенка в Санкт-Петербурге

Вечером 18 февраля водитель 1998 года рождения на автомобиле Volkswagen сбил девочку 2008 года рождения.

Сообщается, что инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода.

Девочка получила вред здоровью средней тяжести. Проводится проверка обстоятельств происшествия.