19 февраля 2020, 01:17
Водитель Volkswagen сбил ребенка в Санкт-Петербурге
Девочка 2008 года попала под колеса иномарки на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Вечером 18 февраля водитель 1998 года рождения на автомобиле Volkswagen сбил девочку 2008 года рождения.
Сообщается, что инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода.
Девочка получила вред здоровью средней тяжести. Проводится проверка обстоятельств происшествия.