Водитель Volkswagen Polo погиб в ДТП в Омске

В ночь на 7 мая в Омске произошла авария. В ДТП погиб один человек. Есть один пострадавший: он госпитализирован.

Новые Известия со ссылкой на УГИБДД по Омской области сообщили, что 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту Карла Маркса, повернул влево, где столкнулся с BMW, который двигался навстречу. Водитель Volkswagen погиб на месте. 35-летний водитель BMW доставлен в больницу с травмами. Сейчас правоохранители выявляют причины и детали произошедшего.