Водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода в Новотроицке

В Новотроицке 46-летний мужчина, который управлял автомобилем Volkswagen Polo, сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте.

Как сообщает 56orb.ru, авария со смертельным исходом произошла у дома № 8/1 по проезду Автоматики. Пешеход шел по правой полосе дороги по ходу движения транспортного средства.

Сбитый мужчина скончался еще до приезда медиков. Он был одет в черную куртку и синие джинсы, его одежда не имела светоотражающих элементов.

Сотрудники правоохранительных органов уточняют все детали случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.