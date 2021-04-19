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    19 апреля 2021, 19:26

    Водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода в Новотроицке

    Редакция сайта 360°

    В Новотроицке 46-летний мужчина, который управлял автомобилем Volkswagen Polo, сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте.

    Как сообщает 56orb.ru, авария со смертельным исходом произошла у дома № 8/1 по проезду Автоматики. Пешеход шел по правой полосе дороги по ходу движения транспортного средства.

    Сбитый мужчина скончался еще до приезда медиков. Он был одет в черную куртку и синие джинсы, его одежда не имела светоотражающих элементов.

    Сотрудники правоохранительных органов уточняют все детали случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.