17 февраля 2020, 19:00
Водитель Volkswagen Golf погиб в Башкирии
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием иномарок Mercedes-Benz и Volkswagen Golf, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне около села Москово. После лобового столкновения с Mercedes-Benz водителя Volkswagen Golf зажало в салоне. «Дни.ру» рассказали, что спасатели отключили аккумулятор и раскрыли деформированное авто при помощи специального инструмента. Водитель погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.