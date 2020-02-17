Водитель Volkswagen Golf погиб в Башкирии

По данным издания, авария произошла накануне около села Москово. После лобового столкновения с Mercedes-Benz водителя Volkswagen Golf зажало в салоне. «Дни.ру» рассказали, что спасатели отключили аккумулятор и раскрыли деформированное авто при помощи специального инструмента. Водитель погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.