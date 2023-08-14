14 августа 2023, 16:44
Водитель внедорожника въехал в здание торгового центра в Нижнем Новгороде
Видео с внедорожником, который въехал в здание ТРК «Победа» в Нижнем Новгороде, появилось в социальных сетях. Случай произошел в понедельник, 14 августа, на улице Бекетова, написал сайт newsnn.ru.
На кадрах видно, что водитель автомобиля Hyundai Tusson произвольно покинул проезжую часть и выехал на тротуар. Затем машина врезалась в здание торгового центра.
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О состоянии водителя не сообщается. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.
ДТП
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