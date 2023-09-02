Происшествия 02 сентября 2023, 15:11 Водитель внедорожника сбил женщину на пешеходном переходе в Челябинске ГИБДД: в Челябинске водитель Cadillac Escalade сбил переходившую улицу женщину РИА «Новости»

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В Челябинске Cadillac Escalade сбил женщину, которая переходила дорогу на пересечении Каслинской и Кожзаводской улиц. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. Об этом Ura.ru сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Водитель 1980 года рождения за рулем Escalade совершил наезд на женщину», — указали в ведомстве.

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В ГИБДД отметили, что в этот момент пострадавшая переходила дорогу в положенном месте — по пешеходному переходу. В результате ДТП челябинка получила травмы и оказалась в больнице.

По факту аварии назначили проверку. В обстоятельствах ДТП разберутся правоохранители.

Ранее жительница Перми без водительских прав сбила пешехода, который переходил дорогу по зебре. После аварии 23-летняя девушка покинула место аварии и не помогла пострадавшему. Ее приговорили к условному заключению.