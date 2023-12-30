Происшествия 30 декабря 2023, 09:57 Водитель внедорожника протаранил более 10 машин на востоке Москвы Shot: в московском дворе водитель джипа протаранил более десятка автомобилей Freepik

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В Москве во дворе жилого дома, расположенного на Перовской улице в Новогирееве, мужчина за рулем Mitsubishi Pajero Sport протаранил больше 10 машин. Лихача объявили в розыск, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, водитель белой иномарки попытался выехать с придомовой территории и врезался в десяток припаркованных машин. Предположительно, он мог находиться в неадекватном состоянии.

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После аварии мужчина уехал с места. Владельцы поврежденных автомобилей обратились в полицию. Очевидцы обвинили в аварии своего соседа. Правоохранители сейчас разыскивают водителя джипа.

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