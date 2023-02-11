Происшествия 11 февраля 2023, 17:15 Водитель внедорожника протаранил 11 машин в Ереване, пытаясь скрыться от полиции Погоня за повредившим 11 машин в Ереване водителем попала на видео

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Водитель внедорожника, который пытался скрыться от правоохранителей в Ереване, протаранил 11 автомобилей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского Следственного комитета.

На кадрах видно, как уходивший от погони внедорожник заблокировали в пешеходной зоне в центре Еревана. Порядка пяти полицейских машин окружили водителя Hummer и вышли, чтобы задержать его.

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Несколько прохожих решили подключиться в поимке злоумышленника. В это время раздались звуки выстрелов. Оказалось, что оружие применили правоохранители. Они открыли огонь по колесам машины из табельного оружия. Однако водителя внедорожника это не остановило. Он нажал на газ, сбил одного из людей и снова попытался скрыться.

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Спустя время полицейские задержали нарушителя. Им оказался 25-летний житель Араратской области. В полиции сообщили, что в ночь на 11 февраля молодой человек на автомобиле Hummer грубо нарушил правила дорожного движения. Правоохранители пытались остановить его. Но он не подчинился законному требованию полиции, после чего началась погоня.