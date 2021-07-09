Водитель внедорожника погиб в Карелии

В Карелии произошла смертельная авария с участием внедорожника Chevrolet Niva. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

ДТП случилось накануне на трассе Сортавала. 51-летний водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась, вылетев на большой скорости в кювет. В результате мужчина погиб. Двух его пассажиров с полученными травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.