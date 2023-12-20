Происшествия 20 декабря 2023, 14:05 Водитель внедорожника погиб при столкновении с грузовиком в Новосибирской области

Читать 360tv в

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на 1426-м километре трассы «Иртыш» в Новосибирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Согласно информации ведомства, водитель внедорожника Honda CR-V, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком MAN.

Реклама

Инициатор ДТП скончался от полученных травм.