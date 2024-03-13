Происшествия 13 марта 2024, 12:16 Водитель внедорожника погиб после падения машины на набережную реки в Тюмени

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Смертельная авария, в которой погиб 26-летний водитель, произошла в среду, 13 марта, на спуске на набережную реки Туры в Тюмени. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на областное Управление ГИБДД.

Мужчина на внедорожнике Changan не справился с управлением, вылетел на лестницу, пролетел несколько пролетов, в результате чего машина перевернулась. О случившемся рассказал горожанин, который вышел на прогулку с собакой.

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Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.